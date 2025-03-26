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Özgecan Aslan'ın Katilinin Davasında Yeniden Yargılama Süreci

Özgecan Aslan'ın Katilinin Davasında Yeniden Yargılama Süreci
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Ferat Yüksel, Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili davasında yeniden yargılanacağını açıkladı. Yargı sürecinin kendisini yıprattığını dile getirirken alacağı tazminatı genç kızların eğitimi için bağışlayacağını belirtti.

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ferat Yüksel, yeniden yargılanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ferat Yüksel, 2016 yılında Ahmet Suphi Altındöken'in öldürülmesine tanık olduğunu ve bu nedenle dokuz ay tutuklu kaldığını belirtti. Yüksel, iki kez beraat etmesine rağmen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararı bozması üzerine Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacağını ifade etti. Yargı sürecinin kendisini yıprattığını dile getiren Yüksel, "Yüce Türk adaletine güveniyorum. Defalarca mahkemelerde yargılandım ve şu an adli sicil kaydım yok. Olay anında orada olmam, bu cinayete tanıklık etmemden ibarettir" dedi.

Ayrıca, haksız tutukluluk gerekçesiyle tazminat davası açtığını belirten Yüksel, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin daha önce hükmedilen tazminat kararını bozduğunu ve daha yüksek bir tazminata hükmedildiğini aktardı. Yüksel, alacağı tazminatın tamamını Özgecan Aslan adına genç kızların eğitimi için bağışlayacağını söyledi.

Son olarak, bu sürecin magazinleştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Hukuk önünde konuşulan konular mahkemelerde konuşulur. Yüce Türk adaletine güveniyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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