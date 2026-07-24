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Marmaris'te Özel Teknede Rahatsızlanan Vatandaşın Tahliyesi Sahil Güvenlikle Yapıldı

Marmaris'te Özel Teknede Rahatsızlanan Vatandaşın Tahliyesi Sahil Güvenlikle Yapıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Körfezi açıklarında seyreden özel bir teknede rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik botu hızla müdahale ederek hastayı kıyıda bekleyen 112 ambulansına teslim etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında seyreden özel teknede bulunan vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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