Özel Sezar Hastanesi'nde Cenaze Skandalı: Vefat Eden Kadının Cenazesi Kayboldu

Özel Sezar Hastanesi'nde Cenaze Skandalı: Vefat Eden Kadının Cenazesi Kayboldu
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Adana'da Özel Sezar Hastanesi'nde tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci'nin cenazesi, aile üyeleri tarafından alınmak istendiğinde kayboldu. Aile, cenazenin başka bir aileye verilmiş olabileceğinden şüphelenirken, hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Özel Sezar Hastanesi'nde skandal: Vefat eden kadının cenazesi kayboldu

ADANA - Adana'da Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci hayatını kaybetti. Cenazeye almaya gelen aile üyeleri, cenazeyi bulamayınca büyük şok yaşadı. Annesinin cenazesi kaybolan kadın, "Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım" dedi.

İddiaya göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde yaşandı. Bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aile bireylerinden bazıları Kahveci'nin cenazesini teşhis etti. Daha sonra cenazeyi havayoluyla Edirne'ye götürmek için almaya gelen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı kadının cenazesine hastanede ulaşılamadı. Bir anda kaybolan cenazenin karıştırılıp yakını vefat eden başkasına verildiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

"Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu"

Annesi vefat eden ardından cenazenin kayıp olmasıyla büyük şok yaşayan 52 yaşındaki kızı Arzu Yazıcıoğlu, "Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00'de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, cenazeyi Edirne'ye götürmek için uçağımız hazırlandı. Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu. Karıştırmışlar. Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım" dedi.

Aile, hastane yönetiminden herhangi bir açıklama alamadıklarını da belirtirken, cenazenin yanlışlık başka bir aileye teslim edildiğinin düşünüldüğü öğrenildi.

Hastane de bulunan yetkili personeller bir açıklama yapmazken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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