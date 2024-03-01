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Özel okul öğretmeninden 2 öğrenciye cinsel istismar! Mesajları ortaya çıktı: 'Keşke aynı yaşta olsak...'

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Ankara'da görev yapan bir öğretmen, iki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Öğretmen Ş.D.'nin farklı tarihlerde E.S.K. ve M.Y.T. adlı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve öğretmen hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Ş.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

ANKARA'da öğretmen Ş.D. (26) hakkında, görev yaptığı okulda farklı tarihte öğrencileri E.S.K. (17) ve M.Y.T.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mamak ilçesinde özel okulda öğretmen olan Ş.D., geçen yıl şubat ve mart aylarında öğrencisi E.S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Ş.D., daha sonra öğrenciye "Keşke aynı yaşta olsak her şey farklı olur" şeklinde mesaj attı. Ş.D., aynı dönemde M.Y.T. adlı öğrenciye de istismarda bulundu. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Ş.D., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Ş.D. hakkında 2 çocuğa yönelik eylemi nedeniyle 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede öğretmen Ş.D.'nin, öğrencilerini okul dışında da takip ettiği belirtildi. Ş.D., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Mamak Hukuk 3.Sayfa Eğitim Haberler

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