Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, kazada, 6 yolcu yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk ve belediye otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 yolcu yaralandı.
Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde seyreden S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü durakta yolcu almak için duran S.A. idaresindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.