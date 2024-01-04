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Özel halk otobüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, kazada, 6 yolcu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk ve belediye otobüslerinin çarpıştığı kazada 6 yolcu yaralandı.

Sırrı Paşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde seyreden S.U. idaresindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü durakta yolcu almak için duran S.A. idaresindeki 41 BR 243 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kocaeli Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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