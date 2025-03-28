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Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye şantaj davasında karar açıklandı

Özel bilgileri ele geçirilmişti! Aleyna Tilki'ye şantaj davasında karar açıklandı
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Seslendirdiği şarkılarla milyonlarca kişiye hitap eden Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ve özel fotoğraflarını ele geçirdiği iddia edilen İbrahim Y. hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, davayla ilgili nihai kararın önümüzdeki haftalarda verileceğini açıkladı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ve özel fotoğraflarını ele geçirdiği öne sürülen sanık İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

EV ADRESİ VE KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİ

İddianameye göre, İbrahim Y., Aleyna Tilki'nin ev adresi, T.C. kimlik numarası ve diğer kişisel bilgilerini ele geçirdi. Daha sonra Tilki'nin babası ve asistanına ulaşarak bu bilgileri yayma tehdidinde bulundu. Sanığın, bazı sosyal medya hesapları üzerinden de söz konusu bilgileri paylaşarak şantaj yaptığı öne sürüldü.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaları reddeden İbrahim Y., "Bilgilerin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" şeklinde savunma yaptı. Ancak savcılık, sanığın bu beyanlarının inandırıcı olmadığına kanaat getirerek 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; mahkeme, dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi. Önümüzdeki haftalarda davada karar çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdulmuttalip ötünetalip :

Geçen aylarda telegramda bir grup internette site yapmış sitede istediğin kişinin adını soyadını aratıyorsun sana tc kimlik numarandan telefon numarana adres bilgilerinden soy ağacına kadar yani e-devlette ne var ne yoku gözler önüne seriyordu.Biraz para verip tapu sorgusu bile yapabiliyordun.Bunu ulusal medya gündeme maalesef getirmedi.E-devlet bilgilerimiz çalındı ve devlet bu bilgileri maalesef koruyamadı.

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