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Özcan Deniz konserinde çıkan olayda bir kişi bıçaklandı

Özcan Deniz konserinde çıkan olayda bir kişi bıçaklandı
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Esenyurt’ta Özcan Deniz konserine alınmayan şahıslar taşkınlık çıkardı.

Esenyurt'ta Özcan Deniz konserine alınmayan şahıslar taşkınlık çıkardı. Yaşanan olayda bir kişi bıçaklandı. Vatandaşın hayati tehlikesi olmazken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, 13 Eylül Pazar günü Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezinde yaşandı. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin otoparkında konser verdi. Konser sırasında AVM'ye girmek isteyen şahıslar, içeriye alınmayınca taşkınlık çıkardı. Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan arbede anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, AVM'deki konserde içeriye alınmayan şahısların taşkınlık çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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