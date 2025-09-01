Özbekistan Sınırında 2 Kırgız Vatandaşının Ölümü

Kırgızistan Sınır Muhafız Servisi Enformasyon ve Haberleşme İdaresi tarafından yapılan açıklamda, Özbekistan sınır muhafızlarının, sınırda ateş açması sonucu 2 Kırgızistan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırgızistan Sınır Muhafız Servisi Enformasyon ve Haberleşme İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos'ta Kırgızistan'ın Çatkal ilçesine bağlı Aygır-Cal köyünden 2 kişinin kayıp olduğuna ilişkin ihbar yapıldığı aktarıldı. Kırgızistan ve Özbekistan sınır muhafız temsilcileri arasında 28 Ağustos'ta görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Görüşme çerçevesinde Özbek tarafı 15 Ağustos'ta Özbekistan topraklarında Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan sınırlarının kesiştiği kesimde Özbek sınır muhafızlarının kimliği belirsiz 2 kişiyi tespit ettiğini aktardı. Özbek tarafının verdiği bilgiye göre, 2 kişiyi gözaltına alma girişimi sırasında uyarılara itaat etmemeleri üzerine sınır muhafızları silah kullandı. Sonuç olarak 2 kişi yaralandı" denildi.

Açıklamada, kayıp Kırgızistan vatandaşlarının yakınlarının dün Özbekistan'a giderek yakınlarının kimliklerini tespit doğruladığı belirtilerek, "1 Eylül'de Baymak sınır geçiş noktasında 2 Kırgızistan vatandaşının cenazeleri Kırgız tarafına teslim edilerek otopsi için Kerben şehri morguna kaldırıldı" ifadesi kullanıldı.

Kırgızistan ve Özbekistan sınır muhafız yetkililerinin olayla ilgili yarın görüşecekleri aktarılan açıklamada, Özbekistan tarafının ölen vatandaşlara ait 3 at ve bir çadırı Kırgızistan'a teslim etmeye hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi. Açıklamada, Kırgızistan vatandaşlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. - BİŞKEK