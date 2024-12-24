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Özbekistan'da Suikast Girişimi: İki Şüpheli Interpol Tarafından Aranıyor

Özbekistan'da Suikast Girişimi: İki Şüpheli Interpol Tarafından Aranıyor
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Özbekistan'da Cumhurbaşkanı'na yakın isim Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimiyle bağlantılı iki Çeçen asıllı Rus vatandaşı, Interpol tarafından aranmaya başladı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Allamjonov'a suikast için 1,5 milyon dolar teklif edildiği iddia ediliyor.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerden biri olan Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimiyle bağlantılı Çeçen asıllı Rus vatandaşı iki şüphelinin Interpol tarafından arandığı belirtildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Departmanı'nın eski başkanı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eski basın sekreteri Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimi gündemi sarstı. 26 Ekim'de yerel saatle 01.40 sıralarında Allamjonov başkent Taşkent'e bağlı Kibrai'lden evine dönerken motosikletli 2 kişi içinde bulunduğu araca birkaç el ateş etti. Allamjonov ve şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, suikastla bağlantılı Çeçen asıllı Rusya vatandaşı 36 yaşındaki Bislan Rasaev ve 31 yaşındaki Shamil Temrihanov için arama başlattı. İddialara göre suikast ekibine 1,5 milyon dolar teklif edildi. İki şüphelinin hükümetin talebi üzerine Interpol tarafından arananlar listesine alındığı belirtildi.

İddialara göre Rasaev ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken, Temrihanov Özbekistan-Kırgızistan sınırındaki "Dustlik" Kapısı'ndan geçiş yaptı. Zanlılara, sınır İhlali, kaçakçılık, silah bulundurma, suç ortaklığı suçlamaları yöneltildi. Zanlıların başka bir hedeflerinin ise Ulusal İleri Projeler Ajansı Başkanı Dmitry Li olduğu öğrenildi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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