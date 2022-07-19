Öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen babanın 27 yıl hapsi istendi - Haberler

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Öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen babanın 27 yıl hapsi istendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen babanın 27 yıl hapsi istendi

Kocaeli'de 24 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti" dedi.

Kocaeli'de 24 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti" dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın 27 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 2020 yılının ağustos ayında İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki E.T., 24 yaşındaki kızı D.S.'ye araç içerisinde cinsel saldırı gerçekleştirdi. D.S.'nin babasını şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan E.T., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti"

Hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık E.T. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., "Kızımın ifadeleri gerçek dışıdır. Madem öyle bir şey oldu neden olay günü şikayetçi olmadı da sonradan şikayetçi oldu. Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti. Ben evliliğimin çok uzun bir kısmını işim dolayısıyla yurt dışında geçiriyorum. Evde olmadığım halde nasıl böyle bir suçu işlemiş olabilirim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

27 yıl hapis talebi

Mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanığın 27 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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