Oyuncu Nedim Saban'dan ünlü menajer Ayşe Barım'a tepki: Ekmek onun ağzında

İD İletişim'in ortaklarından olan ve çok sayıda ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz günlerde oyuncuları kayırdığı, istenen oyuncuları vermek için başka oyuncularının alınmasını da şart koştuğu, izlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijitale taşıttığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Barım'a ünlü sanatçılardan destek paylaşımları gelirken; kimi ünlü oyuncular ise iddiaların doğru olduğunu ifade etti.

"EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA"

Barım ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken; oyuncu Nedim Saban'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İddiaların doğruluğuna inandığını belirten Saban çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" diye yazan Saban, "Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Red edilmeolasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN TİYATRO İDDİASI

Saban açıklamasının devamında, Barım'ın tiyatroya yönelik de hamlelerinin olduğunu öne sürerek; "Ancak beni asıl kaygılandıranAyşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı" diye yazdı.

NE DEMİŞTİ?

Ayşe Barım, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış, iddiaları reddeden Barım "Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.