Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Oyuncu Nedim Saban'dan ünlü menajer Ayşe Barım'a tepki: Ekmek onun ağzında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ID İletişim'in ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, ünlü oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Saban, 'Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında' ifadesini kullanarak Barım'ın televizyon piyasasını tekelleştirdiğini belirtti. Ayrıca Barım'ın son yıllarda tiyatroya yönelik hamlelerinin olduğunu da iddia etti.

İD İletişim'in ortaklarından olan ve çok sayıda ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz günlerde oyuncuları kayırdığı, istenen oyuncuları vermek için başka oyuncularının alınmasını da şart koştuğu, izlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijitale taşıttığı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Barım'a ünlü sanatçılardan destek paylaşımları gelirken; kimi ünlü oyuncular ise iddiaların doğru olduğunu ifade etti.

"EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA"

Barım ile ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken; oyuncu Nedim Saban'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İddiaların doğruluğuna inandığını belirten Saban çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" diye yazan Saban, "Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Red edilmeolasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN TİYATRO İDDİASI

Saban açıklamasının devamında, Barım'ın tiyatroya yönelik de hamlelerinin olduğunu öne sürerek; "Ancak beni asıl kaygılandıranAyşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı" diye yazdı.

NE DEMİŞTİ?

Ayşe Barım, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış, iddiaları reddeden Barım "Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Nedim Saban'dan ünlü menajer Ayşe Barım'a tepki: Ekmek onun ağzında
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
img

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
img

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.