Haberler

Oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin yarın Kuşadası'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı. İrtem'in cenazesinin Aydın Kuşadası'nda toprağa verileceği öğrenildi.

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. İrtem'in cenazesi otopsi işlemlerinin arından babası Vural İrtem tarafından teslim alındı. İrtem için yarın öğle namazı ardından Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği ve Kuşadası Yeniköy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Şehir gece uyumadı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sinop'ta misafirlikte ölüm şoku! 56 yaşındaki hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, geri dönmedi
Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti
İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Protestoların ardından kalemlerini kırdılar
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı

Bir ailenin dünyası başlarına yıkıldı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...