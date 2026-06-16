Oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı. İrtem'in cenazesinin Aydın Kuşadası'nda toprağa verileceği öğrenildi.

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. İrtem'in cenazesi otopsi işlemlerinin arından babası Vural İrtem tarafından teslim alındı. İrtem için yarın öğle namazı ardından Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği ve Kuşadası Yeniköy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı