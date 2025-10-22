Haberler

Oyuncak Silah Şakası Gerçek Polisi Karşısında Panic Yarattı

Oyuncak Silah Şakası Gerçek Polisi Karşısında Panic Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya için çekim yapan iki genç, trafikte oyuncak silah göstererek arkadaşlarını korkutmaya çalıştı. Gerçek polisle karşılaşınca panikleyen gençler, tehlikeli şakanın sonuçlarıyla yüzleşti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı.

Olay, Kozan ilçesi Göç Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada, kırmızı ışıkta durdukları noktada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakma olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.