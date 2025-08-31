Oyuna kendini fazla kaptırınca, vites kolunu kırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bursa'da bir oyun salonunda yarış oyunu oynayan bir çocuk, oyunun heyecanına kendisini fazla kaptırarak, vites kolunu kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Oyun salonunda yarış oynayan çocuğun oyuna kendisini fazla kaptırarak vites kolunu kırdığı anlar kameralarca kaydedildi.

Bursa'da bir oyun salonunda sıra dışı bir olay meydana geldi. Oyun salonunda yarış oyunu oynayan bir çocuk, oyunun heyecanına kendisini fazla kaptırdı.

OYUNUN HEYECANIYLA VİTES KOLUNU KIRDI

Kendisini oyunun heyecanına kaptıran çocuk, vites kolunu kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
