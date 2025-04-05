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Oyun oynarken kolu demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

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Hatay'da oyun oynayan bir çocuğun kolu dengesini kaybetmesi sonucu demir korkuluğa saplandı. Olayı gören vatandaşlar durumu acil servise bildirdi. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Koluna demir saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'da oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden çocuğun kolu demir korkuluğa saplandı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede oyun oynarken dengesini kaybeden çocuğun kolu demir korkuluklara saplandı. Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda demir korkuluklara kolu saplanan çocuk kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin, demir korkuluklara kolu saplanan çocuğu kurtarma anları cep telefonu kameraya yansıdı.

Oyun oynarken kolu demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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