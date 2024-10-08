Oyun Oynarken Banyoda Kilitli Kalan Kardeşler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Oyun oynarken banyoda kilitli kalan kardeşleri itfaiye ekipleri kurtardı

AĞRI - Ağrı'nın Fatih Mahallesinde oyun oynarken evin banyosunda mahsur kalan çocukların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı'nın Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Rabianur Tan ve Aslı Tan kardeşler, oyun oynarken evin banyosunda kilitli kaldılar. Ne kadar zorladılarsa kapıyı açamayan ev halkı, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak çocukları banyodan çıkarmayı başardı.