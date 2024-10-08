Oyun Oynarken Banyoda Kilitli Kalan Kardeşler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Ağrı'nın Fatih Mahallesinde, oyun oynarken banyoda mahsur kalan kardeşler Rabianur ve Aslı Tan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kapıyı açamayan aile, durumu itfaiyeye bildirdi ve ekipler kapıyı kırarak çocukları kurtardı.
Oyun oynarken banyoda kilitli kalan kardeşleri itfaiye ekipleri kurtardı
AĞRI - Ağrı'nın Fatih Mahallesinde oyun oynarken evin banyosunda mahsur kalan çocukların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı'nın Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Rabianur Tan ve Aslı Tan kardeşler, oyun oynarken evin banyosunda kilitli kaldılar. Ne kadar zorladılarsa kapıyı açamayan ev halkı, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak çocukları banyodan çıkarmayı başardı.