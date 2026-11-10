Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Oviedo'da şüpheli sırt çantası patladı, bir polis öldü, bir polis yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Oviedo kentinde Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bir sırt çantasını incelediği sırada patlama meydana geldi. Patlamada bir polis memuru hayatını kaybetti, bir polis memuru yaralandı; İspanyol polisi hayatını kaybeden memur için taziye mesajı paylaştı.

İspanya'nın Oviedo şehrinde Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bir sırt çantasını incelemeye aldığı sırada meydana gelen patlamada bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.

İspanya'nın Asturias özerk bölgesinde patlama meydana geldi. Oviedo kentinde, Özel Köpekli Birim ekiplerinin şüpheli bularak incelediği sırt çantasının infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru yaralandı.

İspanyol polisi, hayatını kaybeden memur için yaptığı açıklamada, "Kalbimiz ailesiyle, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, polis ekiplerinin, başka bir olay üzerine bölgeye gittiklerinde söz konusu sırt çantasını bulduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

Kaçak göçmenin saltanatı bitti!
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda15

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi13

Gece kulübünde para saçtı! Taraftar aynı yorumu yaptı

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder