Ovacık'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 200 Koyun Telef Oldu

Ovacık'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 200 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, şiddetli yağış sırasında bir yaylada sürüye yıldırım isabet etti ve 200 koyun telef oldu. Olay yerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir yaylada sürüye yıldırım isabet etti, 200 koyun telef oldu.

Ovacık ilçesinde öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış küçükbaş üreticilerine zor anlar yaşattı. Çemişgezek ilçesinden Ovacık ilçesinin Kanikasık yaylasına getiren Mursel Bulut isimli üreticinin sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 200 koyun telef oldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra net zararın ortaya çıkacağı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası

O sözlere sinirlenen bakan, holding yöneticilerini toplantıdan kovdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.