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Ovacık'ta Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Anıl Koçak Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Ovacık'ta Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Anıl Koçak Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde milli eğitim şube müdürü olarak görev yapan 42 yaşındaki Sinan Anıl Koçak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Koçak, memleketi Edirne'de toprağa verilecek.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde milli eğitim şube müdürü olarak görev yapan Sinan Anıl Koçak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Koçak'ın cenazesinin memleketi Edirne'de toprağa verileceği öğrenildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2020 yılından bu yana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak çalışan 42 yaşındaki Sinan Anıl Koçak, rahatsızlanması üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koçak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Koçak'ın memleketi Edirne'de toprağa verileceği öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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