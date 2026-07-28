Otoyolda büyük uyuşturucu operasyonu: 59 bin hap ele geçirildi

Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda durdurduğu araçta 59 bin 212 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz tarihinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bir araç durduruldu. G.B. (47), B.Ş. (47) ve Ö.U.A. (47) isimli şahısların bulunduğu araçta 59 bin 212 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 kilo 902 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı