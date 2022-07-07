Otoyolda trafikte tek teker kullandığı motosikletiyle tehlike saçtı - Haberler

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Otoyolda trafikte tek teker kullandığı motosikletiyle tehlike saçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otoyolda trafikte tek teker kullandığı motosikletiyle tehlike saçtı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker kullandığı motosikletiyle süratle ilerleyerek adeta faciaya davetiye çıkardı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker kullandığı motosikletiyle süratle ilerleyerek adeta faciaya davetiye çıkardı. Sürücünün tek tekerlek üzerinden 180 kilometre hızla ilerlediği ayrıca gişelerden kaçak geçtiği, kendisini uyaran görevlilerle de tartıştığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden tek teker üstünde ilerleyip hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletiyle tek tekerlek üzerinde hız sınırını aşıp, akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye sokan sürücü şov uğruna bir grup motosikletliyle de tek teker üzerinde yarıştığı gözlendi. Sürücü, adeta faciaya davetiye çıkarttığı anları ise kayıt ederek kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Motosikletin sürücüsünün kendi sosyal medya hesabından alınan görüntülerde tek tekerlek üzerinde 180 kilometre hızla ilerlediği, gişelerden de kaçak geçtiği, polis kendisini uyaran görevlilerle de tartıştığı, polis ekiplerini gördüğü halde tek tekerlek üzerinden hızına devam ettiği ilerlediği görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Marmara 3. Sayfa Haberler

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