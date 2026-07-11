Mersin'de tek teker şov pahalıya patladı: 46 bin TL ceza kesildi

Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, TAG Otoyolu Erdemli istikameti Kuyuluk mevkiinde tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketler yapan sürücüyle ilgili çalışma yaptı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verileri üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu sürücünün M.M.K. olduğu belirlendi. Yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66/1-F maddesi kapsamında sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı