Otoyol Kazası: Motosiklet İkaz Römorkuna Çarptı, Sürücü Öldü
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde ışıklı trafik ikaz römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Arifiye ilçesi geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda R.Y. (68) idaresindeki 16 AOL 55 plakalı motosiklet, ışıklı trafik ikaz römorkuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametindeki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından R.Y.'nin cenazesi, hastane morguna sevk edildi. Kaza sebebiyle oluşan trafik, motosikletin kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.