TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü
Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG otoyolunda yolda arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu yangın çıktı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG otoyolunda yolda arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde meydana geldi. Otoyolda arızalanarak duran tıra seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı