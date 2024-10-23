Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Otostop çeken bir gezginin paylaştığı video deyim yerindeyse infiale neden oldu. Tır şoförünün kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği anları paylaşan genç adam mide bulandıran konuşmayı resmen ifşa etti.
Otostop yaparak ülke ülke gezen genç bir adamın hesabından paylaştığı video kısa sürede büyük infial yarattı.
CİNSEL BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ
Yolda çevirdiği bir tıra binen genç adam, şoförün kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği anları saniye saniye paylaştı.
MİDE BULANDIRAN KONUŞMA
Otostopçu gencin paylaştığı video ile tır şoförünün mide bulandıran konuşması resmen ifşa oldu.