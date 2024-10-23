Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif

Otostop yaparak ülke ülke gezen genç bir adamın hesabından paylaştığı video kısa sürede büyük infial yarattı.

CİNSEL BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ

Yolda çevirdiği bir tıra binen genç adam, şoförün kendisine cinsel birliktelik teklif ettiği anları saniye saniye paylaştı.

MİDE BULANDIRAN KONUŞMA

Otostopçu gencin paylaştığı video ile tır şoförünün mide bulandıran konuşması resmen ifşa oldu.