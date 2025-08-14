Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı
Otostop yapan bir gezgin, bindiği aracın sürücüsü tarafından taciz edildiğini anlatarak yaşadığı korkuyu paylaştı. "Elini bacağıma attı, elim ayağım titredi" diyen gezginin videosu kısa sürede viral oldu.

Bir gezgin, otostop çekerek bindiği aracın sürücüsü tarafından taciz edildiğini anlatarak yaşadığı dehşeti paylaştı. O anların etkisinden hala kurtulamadığını belirten genç, "Yazarken bile hala etkisindeyim" dedi.

"BU ADİ DOKUNMAYA ÇALIŞTI BANA"

Gezgin, yolculuğun başında sıradan bir sohbetle başlayan anların kısa sürede kabusa dönüştüğünü ifade ederek, "Sohbetle başladı sonra elini bacağıma attı, bu adi dokunmaya çalıştı bana. Elim ayağım titredi" dedi.

"OYSA MİNİ ETEK YA DA ŞORT DA ŞOK"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Erkek halimizle biz otostop çekemiyoruz", "Oysa mini etek ya da şort da yok", "Erkekler böyle şeyler yaşıyorsa bir de kadınları düşünün" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

yüzüne sansür koymayın , bütün haber kanallarında gösterin herkes tanısın pici , mutlaka cezasını kesen biri olur sokaklarda

Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Sex is bad because .. women .. become .. pregnant.

