25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

Otoparktaki 2 lüks araç yanarak küle döndü

Otoparktaki 2 lüks araç yanarak küle döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir binanın otoparkında yan yana bulunan 2 lüks araç yandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir binanın otoparkında yan yana bulunan 2 lüks araç yandı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan Disburg Bulvarı üzerindeki bir binanın otoparkında bu sabah saat 04.45 sularında yaşandı. Otoparkta çıkan yangında 2 lüks araç küle dönerken alevlere itfaiye müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polisin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.