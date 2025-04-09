Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

KARS - Kağızman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kağızman ilçesine bağlı Kötek köyü mevkiinde meydana geldi. Kağızman'dan Kars'a seyir halindeki araç ile Kars'tan Kağızman'a seyir halinde araç, Kötek köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentte hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ilgili tahkikat başlatıldı.