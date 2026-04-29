Haberler

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kepez Mahallesi Dört Yol Ağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli istikametinden Zonguldak yönüne seyir halinde olan Emirhan B. yönetimindeki 67 LD 129 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Hakkı B. idaresindeki 67 UC 319 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç avukata kurşun yağmuru! Cinayette sır perdesi aralandı

Genç avukata kurşun yağmuru! Cinayette sır perdesi aralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Bakan Bayraktar maden firmalarına resti çekti! Bunu yapmayanlar yandı
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
Genç avukata kurşun yağmuru! Cinayette sır perdesi aralandı

Genç avukata kurşun yağmuru! Cinayette sır perdesi aralandı

İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar