Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi mahallesi Erkilet bulvarı üzerinde 38 AGN 250 plakalı otomobil ile 34 MLU 517 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunanlara müdahale etti. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobiller ise incelemelerin a rdından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı