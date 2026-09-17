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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Düzce şehir merkezinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Düzce şehir merkezinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkmayan çalışan İ.B idaresindeki 34 HB 2344 plakalı otomobil ile şehir merkezi istikametine seyreden Y.B idaresindeki 34 KJY 368 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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