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Otomobille Motosiklet Çarpıştı: Metrelerce Havaya Uçtular

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Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: Kazada metrelerce havaya uçtular

HATAY - Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi, metrelerce havaya uçtu. 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 şahıs, metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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