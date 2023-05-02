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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Edirne'de ters yöne giren motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de ters yöne giren motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'de 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan U.Ö. idaresindeki 22 BK 057 plakalı otomobil ters yönden gelen 17 ADL 225 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yanındaki yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Edirne 3. Sayfa Haberler

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