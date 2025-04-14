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Otomobille Kafa Kafaya Çarpışan Motosikletli Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayda otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzeri Dr. Tekin Gürmen Parkı mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden Ayberk A. idaresindeki 34 CGZ 632 plakalı otomobil ile yokuş yukarı seyreden Erhan K.'nin kullandığı 59 AIH 759 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Erhan K. yaralandı. Yaralı motosikletli kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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