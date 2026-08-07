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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 8 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 8 yaralı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesi yakınlarında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. (34) idaresindeki 16 BL 004 plakalı hafif ticari araç ile A.Ç. (70) yönetimindeki 07 CHY 706 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi.

Kazada sürücülerden E.G. ile araçlarda bulunan H.G. (15), O.G. (16), A.D. (13), F.N.G. (13) ve Z.D. (43) Ü.G. (64) ve B.Ö. (35) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanlı ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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