Haberler

Eskişehir'de Plakasız Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yolcu Kaçtı

Eskişehir'de Plakasız Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yolcu Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobil ile çarpışan plakasız motosikletteki sürücü ve yolcu, kaza sonrası toparlanarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan iki şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletteki sürücü ve yolcu, kaza sonrası toparlayarak olay yerinden kaçtı.

Dün gece Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde seyir halinde olan M. Ö. idaresindeki 26 AKF 743 plakalı otomobile, Karaosmanoğulları Sokak'tan gelen ve plakası bulunmayan bir motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki sürücü ve yolcu yere düştü. Kazanın ardından düştükleri yerden toparlanarak kalkan iki erkek şahıs, plakasız motosikleti sokak üzerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Bu iş bu kadar! Darwin Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun

Nunez Süper Lig devine hayırlı olsun
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü yan yattı! Çok sayıda yaralı var
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Saatte 60 kilometreyi bulacak

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji tarih vererek uyardı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı

Süper Lig devi çıldırdı! Vlahovic'e de teklif yaptılar