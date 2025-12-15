Haberler

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 07 ACP 995 plakalı motosiklet, H.G. yönetimindeki 42 AAP 652 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.B. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

