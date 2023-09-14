Otomobille çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı

Tokat'tın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edilen bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı sanayi kavşağında meydana geldi. V.K. idaresindeki Peugeot marka 34 LU 2113 plakalı otomobil, plakasız motosikleti ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü N.A. (19) ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - TOKAT