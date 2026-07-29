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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Gaziantep’te otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hacar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpışan İ.S. (72) yönetimindeki motosiklete yol kenarına savruldu. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İ.S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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