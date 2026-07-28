Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile M.Y.G. (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekeri yerinden koparken, sürücü yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü M.Y.G. ile otomobil sürücüsü H.M.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı