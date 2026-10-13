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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erkmen Mahallesi Şehitler Caddesi Fen Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü. idaresindeki 03 KN 943 plakalı otomobil, Milli Birlik Sokak üzerinden Şehitler Caddesi'ne çıkış yaptığı sırada, cadde üzerinde Emirdağ istikametine doğru seyir halinde olan U.A. yönetimindeki 20 ALJ 035 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü U.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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