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Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan mopedin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan mopedin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ankara'dan Kahramanmaraş'a gittiği öğrenilen E.Y. idaresindeki 46 VB 014 plakalı otomobil ile plakası bilinmeyen S.K. idaresindeki kağıt yüklü moped kavşakta kaza yaptı. Kazada S.K. ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.K, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

S.K., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, araçlar da çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Ankara Anbar 3. Sayfa Haberler

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