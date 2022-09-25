Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Kulu ilçesi Olof Palme Bulvarı Kırkahvesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VEE 87 plakalı otomobil ile Umut K.'nin (16) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan Umut K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Umut K., yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının yapılan tetkiklerinde bacağının kırıldığının anlaşılması üzerine Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Konya Umut 3. Sayfa Haberler

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