Otomobiliyle köpeği ezdi, arkasına bakmadan uzaklaştı

Sinop'ta otomobiliyle ara sokaktan geçen bir sürücünün yol ortasındaki köpeği ezme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin üzerinden geçen sürücü, umursamadan yoluna devam etti.

Olay, 9 Mart günü 08.30 sıralarında Meydankapı Mahallesi Ulu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 sokak köpeği mahallenin ortasında bulunduğu sırada otomobiliyle sokaktan geçen sürücü, köpeklerden birini ezerek arkasına bile bakmadan devam etti. Acı içinde kıvranan ve arka bacaklarından topallayan köpeği mahalleliler veterinere götürdü. Köpeğin vücudunda kırıklar olduğu, ilk anda iç kanama geçirdiği ve durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Şeref Karataş, kendisinin her gün mahallede yaşayan hayvanları beslediğini ve bu duruma çok üzüldüğünü belirterek, "Sabah işe gidecektim, evde üzerimi giyinirken dışarda bağrışma hissettim. Apar topar dışarı çıktım. Araba ezip geçmiş durmamış, zaten onu görünce bir anda dondum. Kucağıma alıp veterinere götürdüm. Hemen baktılar, iç kanama geçirdiğini söylediler. Benim kucağımda giderken ağzından kan akmaya başlamıştı. Durumu şu anda iyi değil aslında, inşallah kurtulur" diye konuştu.

Tek istediğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyleyen Karataş, "O köpeğin canı yandığı gibi onun da canı yansın. Bu benim başıma gelen ilk değil, bu mahallede defalarca kedi, köpek öldü. Zehirleyen, ezen, canını yakan, kovan, taş atan bitmiyor. Bu hayvanlardan ne istiyorlar bilmiyorum. En zararsızlar hayvanlar, en çok zarar veren insanlar. Bu konuyla ilgilenen tüm yetkililerden yardım istiyorum. Bu tarz insanların cezasız kalmamasını istiyorum başka bir beklentim yok. Bu hayvanların bizler gibi özgürce yaşamasını, sokakta rahat şekilde dolaşmasını istiyorum" dedi. - SİNOP