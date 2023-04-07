Otomobilinin arka koltuğunda kanlar içinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 53 yaşındaki adam, otomobilinin arka koltuğunda defalarca bıçak darbesi almış vaziyette kanlar içinde ölü bulundu. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, olayın küfürleşme nedeniyle büyüdüğü öne sürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı otopark alanında meydana geldi. Otomobiliyle otoparka gelen Ayhan Aydınile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu olayda, öfkesine hakim olamayan B.B., Ayhan Aydın'ı defalarca kez bıçakladı.

Arkadaşının arabasıyla kaçtı, kısa sürede yakalandı.

Şüpheli B.B. daha sonra olay yerine gelen arkadaşının arabasına binip bölgeden uzaklaştı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki otomobilin arka koltuğunda yaralı şahıs görünce olay yerine sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli B.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.