Aracından inen şahıs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilinden inen M.C.A. köprüden aşağı atlayarak intihar etti. Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 21.00 sıralarında edinilen bilgiye göre otomobil ile köprü üzerinde ilerleyen M.C.A. bir anda otomobili durdurarak aşağı indi.

ÇABALAR KARŞILIK VERMEDİ

Daha sonra köprü korkuluklarına çıkan M.C.A. tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendisini köprüden aşağı bıraktı. İhbar üzerine bölgeye Deniz, Sahil Güvenlik Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İntihar eden kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik Ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası cansız bedeni cenaze aracı ile olay yerinden götürüldü.