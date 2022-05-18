Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Harmanalan Mahallesi'nde yaşandı. Suruç ilçe merkezinden alışveriş yaptıktan sonra 27 AZZ 392 plakalı otomobiliyle tek başına evine dönen İbrahim Özkan, iddiaya göre evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, yakınları tarafından özel araçla Suruç Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Acildeki doktorların müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken mahalleye giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Özkan, alışveriş, Şanlıurfa, 112, 3. Sayfa, Haberler

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