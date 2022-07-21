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Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Eskişehir'de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı haziran ayı trafik kazası görüntüleri paylaşıldı. Bu çerçevede Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası ise Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, karşı şeride doğru yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği anlar ise KGYS kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı şahsın sağlık durumu ise bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Hizmetleri Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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