Otomobilin Park Halindeki Kamyona Çarpması Sonucu 1 Yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada sürücü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de seyir halindeki bir otomobil park halindeki kamyona çarptı. Sürücü aarçta sıkışırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa