Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı bir genç kız yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aziz D. (59) idaresindeki 55 ADG 018 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsenem İ.'ye (20) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ve sedyeyi taşıyan ambulans şoförünün ise yaralıya müdahale etmek yerine görüntü alan basın mensuplarını engellemeye çalışması tepki çekti. Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN